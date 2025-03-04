Тренерский штаб СКА взял неудачный запрос на положение «вне игры» перед голом ЦСКА

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимает в армейском дерби СКА. После первого периода — счёт 2:2.

На 16-й минуте нападающий ЦСКА Прохор Полтапов в сольном проходе забросил великолепную шайбу и сравнял счёт в матче. Тренерский штаб СКА решил взять запрос на положение «вне игры» перед взятием ворот. После видеопросмотра было определено, что гол забит по правилам, а СКА получил малый скамеечный штраф за задержку времени игры.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.