Тренерский штаб СКА взял неудачный запрос на положение «вне игры» перед голом ЦСКА
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимает в армейском дерби СКА. После первого периода — счёт 2:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
2-й период
2 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Соркин (Полтапов, Седов) – 06:41 (5x5) 1:1 Хайруллин (Сапего, Алистров) – 08:51 (5x4) 1:2 Короткий (Демидов, Никишин) – 13:52 (5x4) 2:2 Полтапов (Соркин) – 15:04 (5x5)
На 16-й минуте нападающий ЦСКА Прохор Полтапов в сольном проходе забросил великолепную шайбу и сравнял счёт в матче. Тренерский штаб СКА решил взять запрос на положение «вне игры» перед взятием ворот. После видеопросмотра было определено, что гол забит по правилам, а СКА получил малый скамеечный штраф за задержку времени игры.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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