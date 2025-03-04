«Это не совсем по-спортивному». Фетисов — о получении легионерами КХЛ гражданства РФ

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о получении американским нападающим «Амура» Алексом Гальченюком гражданства РФ и заявил, что нужно отменять лимит на легионеров, чтобы не заниматься искусственной натурализацией.

«О чём это говорит? Значит, надо лимит на легионеров отменять и не надо ничего выдумывать. Если человек хочет получить российское гражданство, он нормальный и адекватный, и хочет жить здесь, чтобы просто получить контракт, то ради бога. Для этого государство и занимается миграционной политикой. Тут оказались те люди, которые изъявили желание здесь жить, приносить пользу стране. С этой точки зрения никаких вопросов быть не может.

Но мы же видим, что происходит. Люди получают гражданство, отрабатывают контракт и уезжают к себе на родину. Но это тоже не совсем по-спортивному. Я думаю, что здесь лимит на легионеров надо просто убирать, каждый клуб будет принимать решение не в пользу конъюнктуры, а того игрока, который полезен будет команде и сделает её конкурентоспособной», — цитирует Фетисова «ВсеПроСпорт».