Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это не совсем по-спортивному». Фетисов — о получении легионерами КХЛ гражданства РФ

«Это не совсем по-спортивному». Фетисов — о получении легионерами КХЛ гражданства РФ
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о получении американским нападающим «Амура» Алексом Гальченюком гражданства РФ и заявил, что нужно отменять лимит на легионеров, чтобы не заниматься искусственной натурализацией.

«О чём это говорит? Значит, надо лимит на легионеров отменять и не надо ничего выдумывать. Если человек хочет получить российское гражданство, он нормальный и адекватный, и хочет жить здесь, чтобы просто получить контракт, то ради бога. Для этого государство и занимается миграционной политикой. Тут оказались те люди, которые изъявили желание здесь жить, приносить пользу стране. С этой точки зрения никаких вопросов быть не может.

Но мы же видим, что происходит. Люди получают гражданство, отрабатывают контракт и уезжают к себе на родину. Но это тоже не совсем по-спортивному. Я думаю, что здесь лимит на легионеров надо просто убирать, каждый клуб будет принимать решение не в пользу конъюнктуры, а того игрока, который полезен будет команде и сделает её конкурентоспособной», — цитирует Фетисова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Фото
Форвард «Амура» Алекс Гальченюк получил российское гражданство
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android