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Северсталь — Локомотив, результат матча 4 марта, счет 0:5, КХЛ 2024-2025

«Сухой» матч Исаева помог «Локомотиву» в третий раз в сезоне крупно обыграть «Северсталь»
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В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и ярославским «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2025, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
0 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Фрейз (Елесин, Рафиков) – 07:18 (5x5)     0:2 Паник (Сурин, Фрейз) – 24:48 (5x5)     0:3 Иванов (Бут) – 26:36 (5x5)     0:4 Каюмов – 54:11 (5x5)     0:5 Фрейз (Паник, Рафиков) – 59:48 (5x5)    

«Сухой» матч на свой счёт записал голкипер «Локомотива» Даниил Исаев. В составе ярославской команды голами отметились Байрон Фрейз (дубль), Рихард Паник, Георгий Иванов и Артур Каюмов.

Эта победа стала третьей для «Локомотива» во встречах с «Северсталью» в текущем сезоне. Предыдущие два матча закончились в пользу ярославской команды с общим счётом 9:2. «Северсталь» проиграла третий матч подряд, «Локомотив» одержал победу во второй игре кряду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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