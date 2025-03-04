Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Локомотив» стал пятой командой в истории КХЛ с 45 победами в регулярном чемпионате

«Локомотив» стал пятой командой в истории КХЛ с 45 победами в регулярном чемпионате
Комментарии

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и ярославским «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей. Эта победа стала для «Локомотива» 45-й в текущем регулярном сезоне. Ярославцы гарантировали себе старт плей-офф на домашнем льду.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2025, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
0 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Фрейз (Елесин, Рафиков) – 07:18 (5x5)     0:2 Паник (Сурин, Фрейз) – 24:48 (5x5)     0:3 Иванов (Бут) – 26:36 (5x5)     0:4 Каюмов – 54:11 (5x5)     0:5 Фрейз (Паник, Рафиков) – 59:48 (5x5)    

«Локомотив» стал пятой командой в истории КХЛ с 45 победами в регулярном чемпионате

Клубы-лидеры по сезонам с 45+ победами:
5 – СКА (максимум 50).
3 – ЦСКА (53).
1 – «Автомобилист» (47), «Динамо» (Москва) (46), «Локомотив» (45).

После 62 матчей на счету «Локомотива» 93 очка. Ярославский клуб возглавляет общую таблицу КХЛ.

Материалы по теме
Видео
«Сухой» матч Исаева помог «Локомотиву» в третий раз в сезоне крупно обыграть «Северсталь»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android