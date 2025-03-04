«Локомотив» стал пятой командой в истории КХЛ с 45 победами в регулярном чемпионате
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В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и ярославским «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей. Эта победа стала для «Локомотива» 45-й в текущем регулярном сезоне. Ярославцы гарантировали себе старт плей-офф на домашнем льду.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2025, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
0 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Фрейз (Елесин, Рафиков) – 07:18 (5x5) 0:2 Паник (Сурин, Фрейз) – 24:48 (5x5) 0:3 Иванов (Бут) – 26:36 (5x5) 0:4 Каюмов – 54:11 (5x5) 0:5 Фрейз (Паник, Рафиков) – 59:48 (5x5)
«Локомотив» стал пятой командой в истории КХЛ с 45 победами в регулярном чемпионате
Клубы-лидеры по сезонам с 45+ победами:
5 – СКА (максимум 50).
3 – ЦСКА (53).
1 – «Автомобилист» (47), «Динамо» (Москва) (46), «Локомотив» (45).
После 62 матчей на счету «Локомотива» 93 очка. Ярославский клуб возглавляет общую таблицу КХЛ.
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