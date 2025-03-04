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Сочи — Авангард, результат матча 4 марта, счет 2:3 ОТ, КХЛ 2024-2025

Гол Буше в овертайме помог «Авангарду» обыграть «Сочи» и одержать девятую победу подряд
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В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Якупов (Игумнов, Грант) – 08:58 (5x4)     1:1 Биттен (Мокрушев, Хохлачёв) – 43:21 (5x5)     1:2 Игумнов (Чистяков, Якупов) – 53:57 (5x4)     2:2 Яремчук (Биттен, Мокрушев) – 54:58 (5x5)     2:3 Буше (Окулов) – 62:47 (4x3)    

На девятой минуте голом в большинстве счёт открыл нападающий «Авангарда» Наиль Якупов с передач Ивана Игумнова и Алекса Гранта. По ходу матча омская команда имела большое игровое преимущество, но не могла реализовать его в голы. «Сочи» удалось сравнять счёт в начале третьего периода — отличился Уилл Биттен, которому ассистировали Данил Мокрушев и Александр Хохлачёв. На 54-й минуте матча Иван Игумнов вновь вывел гостей вперёд, однако уже через минуту Александр Яремчук сравнял счёт. В овертайме победу одержали гости благодаря точному броску Рида Буше.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Авангард» одержал девятую победу подряд.

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