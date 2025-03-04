Гол Буше в овертайме помог «Авангарду» обыграть «Сочи» и одержать девятую победу подряд

В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.
На девятой минуте голом в большинстве счёт открыл нападающий «Авангарда» Наиль Якупов с передач Ивана Игумнова и Алекса Гранта. По ходу матча омская команда имела большое игровое преимущество, но не могла реализовать его в голы. «Сочи» удалось сравнять счёт в начале третьего периода — отличился Уилл Биттен, которому ассистировали Данил Мокрушев и Александр Хохлачёв. На 54-й минуте матча Иван Игумнов вновь вывел гостей вперёд, однако уже через минуту Александр Яремчук сравнял счёт. В овертайме победу одержали гости благодаря точному броску Рида Буше.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Авангард» одержал девятую победу подряд.
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