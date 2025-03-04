СКА в армейском дерби КХЛ обыграл ЦСКА и прервал четырёхматчевую серию поражений

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал в армейском дерби СКА. Упорная встреча завершилась со счётом 3:2 в овертайме в пользу гостей.
На седьмой минуте счёт открыл нападающий ЦСКА Максим Соркин, которому ассистировали Прохор Полтапов и Никита Седов. Петербургские армейцы ответили двумя голами в большинстве — отличились Марат Хайруллин и Матвей Короткий. Ещё до первого перерыва Прохор Полтапов сравнял счёт в матче. В следующие два периода команды не смогли поразить ворота друг друга, и встреча перешла в овертайм. В дополнительное время победу СКА принёс точный бросок капитана Александра Никишина.
Таким образом, СКА прервал четырёхматчевую серию поражений.
- 4 марта 2025
-
22:08
-
21:54
-
21:30
-
21:10
-
20:45
-
20:15
-
19:56
-
19:35
-
19:10
-
18:50
-
18:40
-
18:20
-
17:50
-
17:25
-
17:05
-
16:30
-
16:24
-
15:47
-
15:26
-
15:09
-
14:43
-
14:38
-
14:30
-
14:13
-
14:07
-
13:45
-
13:26
-
13:08
-
12:50
-
12:43
-
12:25
-
12:02
-
11:46
-
11:21
-
11:03