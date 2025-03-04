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ЦСКА — СКА, результат матча 4 марта, счет 2:3 ОТ, КХЛ 2024-2025

СКА в армейском дерби КХЛ обыграл ЦСКА и прервал четырёхматчевую серию поражений
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал в армейском дерби СКА. Упорная встреча завершилась со счётом 3:2 в овертайме в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Соркин (Полтапов, Седов) – 06:41 (5x5)     1:1 Хайруллин (Сапего, Алистров) – 08:51 (5x4)     1:2 Короткий (Демидов, Никишин) – 13:52 (5x4)     2:2 Полтапов (Соркин) – 15:04 (5x5)     2:3 Никишин (Григоренко, Хайруллин) – 62:15 (3x3)    

На седьмой минуте счёт открыл нападающий ЦСКА Максим Соркин, которому ассистировали Прохор Полтапов и Никита Седов. Петербургские армейцы ответили двумя голами в большинстве — отличились Марат Хайруллин и Матвей Короткий. Ещё до первого перерыва Прохор Полтапов сравнял счёт в матче. В следующие два периода команды не смогли поразить ворота друг друга, и встреча перешла в овертайм. В дополнительное время победу СКА принёс точный бросок капитана Александра Никишина.

Таким образом, СКА прервал четырёхматчевую серию поражений.

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