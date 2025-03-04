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Черкас: тренерский штаб СКА готовит команду к плей-офф, они выглядят всё увереннее

Черкас: тренерский штаб СКА готовит команду к плей-офф, они выглядят всё увереннее
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Заслуженный тренер России Сергей Черкас подвёл итоги армейского дерби, в котором СКА в гостях переиграл ЦСКА (3:2 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Соркин (Полтапов, Седов) – 06:41 (5x5)     1:1 Хайруллин (Сапего, Алистров) – 08:51 (5x4)     1:2 Короткий (Демидов, Никишин) – 13:52 (5x4)     2:2 Полтапов (Соркин) – 15:04 (5x5)     2:3 Никишин (Григоренко, Хайруллин) – 62:15 (3x3)    

«Хочется поздравить петербургских армейских с победой и великолепной игрой с ЦСКА. Видно, что к плей-офф команда набирает обороты, от матча к матчу игра становится всё лучше. Даже в проигранных матчах с динамовцами Москвы и Минска было видно, что СКА выглядит очень прилично и недалёк тот день, когда армейцы начнут побеждать. Конечно, в игре с ЦСКА было видно, насколько солидно смотрятся петербуржцы. ЦСКА ведь находился на подъёме, и заметно, что тренерский штаб СКА готовит команду к плей-офф и команда выглядит всё более уверенно.

Качество судейства? Есть моменты, которые трудно объяснить. За что тот или иной игрок удалён? Мы уже неоднократно на это обращали внимание. Конечно, прежде всего нужно думать об игре, но не говорить об этом нельзя. Хотелось бы, чтобы удаления, особенно на последних минутах матча, имели более чёткие определения», — сказал Черкас «Чемпионату».

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