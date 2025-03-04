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Роман Ротенберг оценил победу СКА в принципиальном матче с ЦСКА

Роман Ротенберг оценил победу СКА в принципиальном матче с ЦСКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в принципиальном матче с ЦСКА (3:2 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Соркин (Полтапов, Седов) – 06:41 (5x5)     1:1 Хайруллин (Сапего, Алистров) – 08:51 (5x4)     1:2 Короткий (Демидов, Никишин) – 13:52 (5x4)     2:2 Полтапов (Соркин) – 15:04 (5x5)     2:3 Никишин (Григоренко, Хайруллин) – 62:15 (3x3)    

— По всем показателям две сильнейшие команды в лиге. Игра высокого уровня, обе команды бились, здорово сыграли вратари. Выполнили задание на 100%, бились, ловили шайбу на себя, и в лицо шайба попадала. Есть что улучшить. Надеемся, Грицюк точно сыграет в следующем матче, и Бардаков. Хочу отметить сегодня все линии, здорово сыграли. Можно убрать ещё потери, но в целом сделан большой шаг вперёд.

— У ЦСКА был перевес по силовым приёмам, вас это не пугало, учитывая, сколько команда уже настрадалась?
— По броскам в створ – 33:33, по вбрасываниям мы в плюсе, по голевым у нас 16, у ЦСКА 12. По силовым… Когда много играешь с шайбой, конечно, будет меньше силовых. У нас 27 силовых, у ЦСКА 34, была игра уровня плей-офф, обе команды хотели победить, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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