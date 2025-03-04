Ротенберг: у СКА много меньшинства, что происходит? Не должно быть двойных стандартов
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг выразил недовольство большим количеством удалений у хоккеистов петербургского клуба. В матче с ЦСКА (3:2 ОТ) хоккеисты СКА получили шесть малых штрафов, в том числе в конце основного времени игры.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Соркин (Полтапов, Седов) – 06:41 (5x5) 1:1 Хайруллин (Сапего, Алистров) – 08:51 (5x4) 1:2 Короткий (Демидов, Никишин) – 13:52 (5x4) 2:2 Полтапов (Соркин) – 15:04 (5x5) 2:3 Никишин (Григоренко, Хайруллин) – 62:15 (3x3)
«Ловили много на себя, мы много играли в меньшинстве – необходимо посмотреть, как мы, столько играя с шайбой, постоянно играем в меньшинстве. Надо понять, что происходит? Скоро плей-офф, не должно быть двойных стандартов, должен быть единый стандарт для всех команд. Нашей стране нужен только честный хоккей, другой нам не нужен», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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