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«Без юмора тяжело ответить». Ротенберг — о частых перестановках в звеньях СКА

«Без юмора тяжело ответить». Ротенберг — о частых перестановках в звеньях СКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, почему тренерский штаб петербургского клуба часто меняет сочетания звеньев команды.

— Вы часто меняете сочетания, перед плей-офф не хочется видеть более стабильные сочетания?
— Без юмора тяжело ответить, но постараюсь. Счёт на табло, а что касается стабильности, я могу ответить, как Гру из «Трактора». Он сказал, что вернулся в состав Шабанов, и мы были вынуждены поменять сочетания. Я ответил на ваш вопрос?» — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В сегодняшнем матче СКА обыграл ЦСКА со счётом 3:2 в овертайме и прервал серию из четырёх поражений.

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