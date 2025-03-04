«Без юмора тяжело ответить». Ротенберг — о частых перестановках в звеньях СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, почему тренерский штаб петербургского клуба часто меняет сочетания звеньев команды.

— Вы часто меняете сочетания, перед плей-офф не хочется видеть более стабильные сочетания?

— Без юмора тяжело ответить, но постараюсь. Счёт на табло, а что касается стабильности, я могу ответить, как Гру из «Трактора». Он сказал, что вернулся в состав Шабанов, и мы были вынуждены поменять сочетания. Я ответил на ваш вопрос?» — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В сегодняшнем матче СКА обыграл ЦСКА со счётом 3:2 в овертайме и прервал серию из четырёх поражений.