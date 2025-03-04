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«Чистит турбины, готовится». Р. Ротенберг сравнил Толчинского с «Феррари» на техосмотре

«Чистит турбины, готовится». Р. Ротенберг сравнил Толчинского с «Феррари» на техосмотре
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что рассчитывает на нападающего Сергея Толчинского в плей-офф.

— В каком состоянии Толчинский, рассчитываете на него в плей-офф?
— Мы на всех рассчитываем. В Формуле-1 «Феррари» тоже, бывает, проходит техосмотр. Вот он тоже проходит техосмотр, чистит турбины, готовится. Мы на него рассчитываем. Вижу, что он скоро вернётся и мы увидим того Толчинского, которого привыкли видеть. Абсолютно точно нам все нужны и нужен Толчинский.

— Как планируете его использовать в плей-офф, доверите место в большинстве?
— Жизнь диктует свои условия. У нас же не только Толчинский сегодня не играл. Конечно, мы рассчитываем на Толчинского, нам все нужны для победы, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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