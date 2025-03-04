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Р. Ротенберг: бывает слишком много статистики, голова как арбуз потом

Р. Ротенберг: бывает слишком много статистики, голова как арбуз потом
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что уделяет много внимания различной статистике.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Соркин (Полтапов, Седов) – 06:41 (5x5)     1:1 Хайруллин (Сапего, Алистров) – 08:51 (5x4)     1:2 Короткий (Демидов, Никишин) – 13:52 (5x4)     2:2 Полтапов (Соркин) – 15:04 (5x5)     2:3 Никишин (Григоренко, Хайруллин) – 62:15 (3x3)    

— Вы приходите на пресс-конференции со статистикой. Какой объём работы у вас занимает работа со статистикой?
— Статистика не врёт, важно смотреть ключевые показатели. Для меня ключевые показатели всегда – ловить шайбу на себя, тогда все остальные показатели сразу в порядке. Бывает слишком много статистики, голова как арбуз потом. Я всегда смотрю «+/-», реализацию моментов и блок-шоты. Мы жертвовали собой, ловили шайбу на себя, сегодня командная победа для нас, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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