Илья Воробьёв прокомментировал поражение ЦСКА в армейском дерби со СКА
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал поражение в принципиальном матче со СКА (2:3 ОТ) и отметил игру команд в неравных составах, которая стала решающей в игре.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Соркин (Полтапов, Седов) – 06:41 (5x5) 1:1 Хайруллин (Сапего, Алистров) – 08:51 (5x4) 1:2 Короткий (Демидов, Никишин) – 13:52 (5x4) 2:2 Полтапов (Соркин) – 15:04 (5x5) 2:3 Никишин (Григоренко, Хайруллин) – 62:15 (3x3)
— Равная игра, разница в том, что мы две пропустили в меньшинстве и не забили в большинстве. Два раза мы упали, один раз в меньшинстве нас наказали и здесь тоже упал защитник. Так сложилась игра.
— Несмотря на поражение, в целом серией со СКА в регулярке довольны?
— Не может тренер быть доволен поражением. Очко своё заработали, но поражением я не могу быть доволен. Работаем дальше, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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