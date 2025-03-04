Илья Воробьёв прокомментировал поражение ЦСКА в армейском дерби со СКА

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал поражение в принципиальном матче со СКА (2:3 ОТ) и отметил игру команд в неравных составах, которая стала решающей в игре.

— Равная игра, разница в том, что мы две пропустили в меньшинстве и не забили в большинстве. Два раза мы упали, один раз в меньшинстве нас наказали и здесь тоже упал защитник. Так сложилась игра.

— Несмотря на поражение, в целом серией со СКА в регулярке довольны?

— Не может тренер быть доволен поражением. Очко своё заработали, но поражением я не могу быть доволен. Работаем дальше, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.