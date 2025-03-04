И. Воробьёв: Просветов начал кататься, но это не такой близкий путь

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв рассказал о состоянии травмированных игроков команды и заявил, что вратарь Иван Просветов начал ледовые тренировки, но ещё не готов к игре.
— Галиев и канадец в последнее время не играют, верите в них ещё, будут ли они играть?
— Будут играть ребята, тем более сейчас Дроздов выпал. Галиев, Шартье, кого из них поставить вместо Дроздова, сейчас будем думать.
— Ждёте возвращения Просветова?
— Саморукова прежде всего ждём. Просветов начал кататься, но это ещё продлится. Это не такой близкий путь, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.