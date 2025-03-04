Ги Буше рассказал, почему Мартынова отпустили из расположения «Авангарда» к семье
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил трудную победу в матче с «Сочи» (3:2 ОТ), в котором омская команда испытывала трудности с составом.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Якупов (Игумнов, Грант) – 08:58 (5x4) 1:1 Биттен (Мокрушев, Хохлачёв) – 43:21 (5x5) 1:2 Игумнов (Чистяков, Якупов) – 53:57 (5x4) 2:2 Яремчук (Биттен, Мокрушев) – 54:58 (5x5) 2:3 Буше (Окулов) – 62:47 (4x3)
«Сегодня у нас были определённые сложности с составом. Маклауд выбыл на несколько дней, плюс сегодня утром мы узнали, что в семье Игоря Мартынова будет пополнение, родится ребёнок, так что мы решили, что ему в этот важный момент нужно быть с супругой. Желаем здоровья маме и ребёнку, семья всегда на первом месте! Сегодняшний матч был непростым, были сложности с тем, чтобы распоряжаться шайбой. Было видно, что некоторые ребята были уставшими, но все сохраняли концентрацию, искали путь к победе и наше большинство здорово сработало», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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