Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Даже называю его Аэрофлот». Ги Буше оценил игру защитника Гуляева в нападении «Авангарда»

«Даже называю его Аэрофлот». Ги Буше оценил игру защитника Гуляева в нападении «Авангарда»
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил игру защитника Михаила Гуляева в нападении в матче с «Сочи» (3:2 ОТ). Омская команда испытывала проблемы с составом, и тренерский штаб был вынужден пойти на неординарный шаг.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Якупов (Игумнов, Грант) – 08:58 (5x4)     1:1 Биттен (Мокрушев, Хохлачёв) – 43:21 (5x5)     1:2 Игумнов (Чистяков, Якупов) – 53:57 (5x4)     2:2 Яремчук (Биттен, Мокрушев) – 54:58 (5x5)     2:3 Буше (Окулов) – 62:47 (4x3)    

«Мы выбрали именно Гуляева для игры в нападении, потому что он катается, как крайний нападающий. Я даже называю его Аэрофлот. Мне он очень нравится и как игрок, и как человек, потому что он очень трудолюбивый и всегда полон желания. Он изъявил желание сыграть в нападении, и он сегодня был великолепен в этой роли. Гуляев дал нам глубину, которая нам была необходима», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Видео
Гол Буше в овертайме помог «Авангарду» обыграть «Сочи» и одержать девятую победу подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android