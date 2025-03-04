«Даже называю его Аэрофлот». Ги Буше оценил игру защитника Гуляева в нападении «Авангарда»
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил игру защитника Михаила Гуляева в нападении в матче с «Сочи» (3:2 ОТ). Омская команда испытывала проблемы с составом, и тренерский штаб был вынужден пойти на неординарный шаг.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Якупов (Игумнов, Грант) – 08:58 (5x4) 1:1 Биттен (Мокрушев, Хохлачёв) – 43:21 (5x5) 1:2 Игумнов (Чистяков, Якупов) – 53:57 (5x4) 2:2 Яремчук (Биттен, Мокрушев) – 54:58 (5x5) 2:3 Буше (Окулов) – 62:47 (4x3)
«Мы выбрали именно Гуляева для игры в нападении, потому что он катается, как крайний нападающий. Я даже называю его Аэрофлот. Мне он очень нравится и как игрок, и как человек, потому что он очень трудолюбивый и всегда полон желания. Он изъявил желание сыграть в нападении, и он сегодня был великолепен в этой роли. Гуляев дал нам глубину, которая нам была необходима», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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