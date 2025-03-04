«Даже называю его Аэрофлот». Ги Буше оценил игру защитника Гуляева в нападении «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил игру защитника Михаила Гуляева в нападении в матче с «Сочи» (3:2 ОТ). Омская команда испытывала проблемы с составом, и тренерский штаб был вынужден пойти на неординарный шаг.

«Мы выбрали именно Гуляева для игры в нападении, потому что он катается, как крайний нападающий. Я даже называю его Аэрофлот. Мне он очень нравится и как игрок, и как человек, потому что он очень трудолюбивый и всегда полон желания. Он изъявил желание сыграть в нападении, и он сегодня был великолепен в этой роли. Гуляев дал нам глубину, которая нам была необходима», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.