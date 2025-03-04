«Меня это не интересует». Ги Буше — о месте «Авангарда» в турнирной таблице перед плей-офф

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что не волнуется о финальном месте омского клуба по итогам регулярного чемпионата в таблице Восточной конференции КХЛ.

— Ставите ли вы задачу занять место в топ-4, чтобы начать плей-офф дома?

— Нет, такой цели нет. Я даже ни разу не говорил об этом с ребятами, потому что меня это не интересует. Мы фокусируемся на завтрашнем дне, а остальное приложится. Если мы будем смотреть на таблицу, это никак нам не поможет, не улучшит наше большинство, меньшинство и другие компоненты. Я делаю акцент на том, что происходит здесь и сейчас, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.