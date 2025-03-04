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«Никаких гарантий нет». Ги Буше — о сроках возвращения в состав «Авангарда» Маклауда

«Никаких гарантий нет». Ги Буше — о сроках возвращения в состав «Авангарда» Маклауда
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о сроках возвращения травмированного нападающего Майкла Маклауда. Канадский форвард пропустил победный матч с «Сочи» (3:2 ОТ).

«Мы надеемся, что Маклауд и Мартынов вернутся к следующей игре, но никаких гарантий нет. У Мартынова шансы выше, потому что ему нужно просто успеть на матч, он здоров, и всё будет зависеть от расписания рейсов. Маклауда мы увидим если не в следующей игре, то в ближайших матчах, к домашней серии точно будет готов», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В текущем сезоне на счету Маклауда 11 (3+8) очков в 16 матчах за «Авангард».

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