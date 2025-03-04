Ги Буше ответил на вопрос о причинах расставания «Авангарда» с защитником Меркли

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше ответил на вопрос о причинах расставания омского клуба с защитником Райаном Меркли. По официальной информации омского клуба контракт с защитником расторгнут по семейным обстоятельствам.

— Как вы прокомментируете расставание «Авангарда» с Райаном Меркли?

— Я буду придерживаться той информации, которую опубликовал клуб. Контракт расторгнут по семейным обстоятельствам, возникшим у игрока, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

По информации «Чемпионата», в омском клубе были недовольны игровой и личной дисциплиной канадского хоккеиста, его отношением к тренировочному процессу, а также большим количеством ошибок в матчах. Для главного тренера «Авангарда» Ги Буше такое неприемлемо, поэтому Меркли выпал из состава команды и в итоге покинул клуб, сославшись на семейные обстоятельства.