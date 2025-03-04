«В овертайме вы всё видели». А. Титов — о поражении ХК «Сочи» от «Авангарда»
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Исполняющий обязанности главного тренера ХК «Сочи» Александр Титов оценил поражение от «Авангарда» (2:3 ОТ).
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Якупов (Игумнов, Грант) – 08:58 (5x4) 1:1 Биттен (Мокрушев, Хохлачёв) – 43:21 (5x5) 1:2 Игумнов (Чистяков, Якупов) – 53:57 (5x4) 2:2 Яремчук (Биттен, Мокрушев) – 54:58 (5x5) 2:3 Буше (Окулов) – 62:47 (4x3)
«Боевая игра получилась, ребята молодцы. Старались выполнять игровое задание, но дисциплина подвела. Три удаления и три гола. Недопустимое удаление в овертайме, но по матчу отмечу хорошую самоотдачу, дали отличный бой сопернику. В первых двух периодах соперник не давал много чего сделать, при этом хороший момент был у Александра Хохлачёва. Перед третьим периодом в раздевалке договорились, что есть 20 минут на исправление ситуации. И в целом подправили её, закончили вничью в основное время. А в овертайме вы всё видели», — передаёт слова Титова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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