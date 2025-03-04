«В овертайме вы всё видели». А. Титов — о поражении ХК «Сочи» от «Авангарда»

Исполняющий обязанности главного тренера ХК «Сочи» Александр Титов оценил поражение от «Авангарда» (2:3 ОТ).

«Боевая игра получилась, ребята молодцы. Старались выполнять игровое задание, но дисциплина подвела. Три удаления и три гола. Недопустимое удаление в овертайме, но по матчу отмечу хорошую самоотдачу, дали отличный бой сопернику. В первых двух периодах соперник не давал много чего сделать, при этом хороший момент был у Александра Хохлачёва. Перед третьим периодом в раздевалке договорились, что есть 20 минут на исправление ситуации. И в целом подправили её, закончили вничью в основное время. А в овертайме вы всё видели», — передаёт слова Титова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.