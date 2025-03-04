И. о. главного тренера ХК «Сочи» ответил на вопрос, вернётся ли Сергей Зубов в команду
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Исполняющий обязанности главного тренера ХК «Сочи» Александр Титов ответил на вопрос, вернётся ли главный тренер Сергей Зубов в расположение команды до конца регулярного чемпионата КХЛ. Ранее Зубов покинул расположение команды по семейным обстоятельствам.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Якупов (Игумнов, Грант) – 08:58 (5x4) 1:1 Биттен (Мокрушев, Хохлачёв) – 43:21 (5x5) 1:2 Игумнов (Чистяков, Якупов) – 53:57 (5x4) 2:2 Яремчук (Биттен, Мокрушев) – 54:58 (5x5) 2:3 Буше (Окулов) – 62:47 (4x3)
— Есть ли понимание, вернётся ли главный тренер Сергей Зубов в расположение команды до конца регулярки?
— Я думаю, что да. Дай бог, чтобы всё разрешилось, всё было хорошо. Надеемся скоро увидеть его, — передаёт слова Титова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Последний матч в регулярном чемпионате «Сочи» проведёт 23 марта. Встреча состоится в Сочи, соперником будет минское «Динамо».
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