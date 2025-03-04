И. о. главного тренера ХК «Сочи» ответил на вопрос, вернётся ли Сергей Зубов в команду

Исполняющий обязанности главного тренера ХК «Сочи» Александр Титов ответил на вопрос, вернётся ли главный тренер Сергей Зубов в расположение команды до конца регулярного чемпионата КХЛ. Ранее Зубов покинул расположение команды по семейным обстоятельствам.

— Есть ли понимание, вернётся ли главный тренер Сергей Зубов в расположение команды до конца регулярки?

— Я думаю, что да. Дай бог, чтобы всё разрешилось, всё было хорошо. Надеемся скоро увидеть его, — передаёт слова Титова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Последний матч в регулярном чемпионате «Сочи» проведёт 23 марта. Встреча состоится в Сочи, соперником будет минское «Динамо».