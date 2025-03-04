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Результаты матчей КХЛ на 4 марта 2025 года

Результаты матчей КХЛ на 4 марта 2025 года
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Сегодня, 4 марта, прошли пять матчей регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2025, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ефремов (Газимов, Набиев) – 10:45 (5x5)     0:2 Ремпал (Хмелевски, Ливо) – 19:00 (5x4)     1:2 Барулин (Мищенко) – 40:37 (5x5)     1:3 Ливо (Алалыкин, Ефремов) – 59:16 (en)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Шестаков (Сошников) – 09:18 (5x5)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2025, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
0 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Фрейз (Елесин, Рафиков) – 07:18 (5x5)     0:2 Паник (Сурин, Фрейз) – 24:48 (5x5)     0:3 Иванов (Бут) – 26:36 (5x5)     0:4 Каюмов – 54:11 (5x5)     0:5 Фрейз (Паник, Рафиков) – 59:48 (5x5)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Якупов (Игумнов, Грант) – 08:58 (5x4)     1:1 Биттен (Мокрушев, Хохлачёв) – 43:21 (5x5)     1:2 Игумнов (Чистяков, Якупов) – 53:57 (5x4)     2:2 Яремчук (Биттен, Мокрушев) – 54:58 (5x5)     2:3 Буше (Окулов) – 62:47 (4x3)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Соркин (Полтапов, Седов) – 06:41 (5x5)     1:1 Хайруллин (Сапего, Алистров) – 08:51 (5x4)     1:2 Короткий (Демидов, Никишин) – 13:52 (5x4)     2:2 Полтапов (Соркин) – 15:04 (5x5)     2:3 Никишин (Григоренко, Хайруллин) – 62:15 (3x3)    

Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 93 очка в 62 матчах. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 81 очко после 61 встречи. Тройку лучших на Западе замыкает ЦСКА, набравший 79 очков в 61 матче.

Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 86 очков в 62 встречах. На втором месте располагается уфимский «Салават Юлаев», в активе которого 83 очка в 62 матчах. Тройку замыкает екатеринбургский «Автомобилист» с 81 очком в 61 матче.

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