Результаты матчей ВХЛ на 4 марта 2025 года
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Сегодня, 4 марта, прошли семь встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
04 марта 2025, вторник. 15:00 МСК
ХК Норильск
Норильск
Окончен
2 : 0
ЦСК ВВС
Самара
1:0 Колесников (Калетник, Макеев) – 28:35 (4x5) 2:0 Жирнов (Голоднюк, Горбунов) – 49:03 (5x5)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
04 марта 2025, вторник. 17:00 МСК
Торос
Нефтекамск
Окончен
0 : 2
Югра
Ханты-Мансийск
0:1 Шутов (Веряев, Бринкман) – 02:11 (5x5) 0:2 Шолохов (Авраменко, Угольников) – 33:31 (5x4)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
04 марта 2025, вторник. 17:00 МСК
Молот
Пермь
Окончен
2 : 6
Омские Крылья
Омск
0:1 Мирзабалаев (Малов, Турбин) – 15:47 (5x5) 1:1 Щербаков – 32:24 (4x5) 1:2 Заикин (Дмитриев) – 34:09 (5x5) 1:3 Кожевников (Сысоев) – 39:28 (5x5) 1:4 Мирзабалаев (Сысоев) – 48:23 (5x4) 1:5 Малов (Сысоев) – 54:04 (4x5) 2:5 Кицын (Щербаков, Галиаскаров) – 56:25 (5x5) 2:6 Филатьев (Рейнгардт) – 59:27 (en)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
04 марта 2025, вторник. 17:30 МСК
Ижсталь
Ижевск
Окончен
1 : 2
Зауралье
Курган
0:1 Пожидаев (Комаристый) – 06:45 (5x5) 0:2 Круженков (Болтанов) – 13:43 (5x5) 1:2 Бякин (Виноградов, Кормилов) – 58:09 (5x4)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
04 марта 2025, вторник. 18:30 МСК
Химик
Воскресенск
Окончен
1 : 5
Буран
Воронеж
0:1 Дорохов (Савченко, Павликов) – 25:08 (5x5) 0:2 Митрофанов (Алексеев, Павликов) – 29:09 (5x4) 0:3 Фаттахов (Шакуров) – 36:14 (5x5) 0:4 Дорохов (Фаттахов) – 43:13 (5x5) 0:5 Савченко (Попов) – 44:03 (5x5) 1:5 Овчинников (Соболев, Замула) – 58:17 (5x5)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
04 марта 2025, вторник. 19:00 МСК
Рязань-ВДВ
Рязань
Окончен
4 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Валицкий (Толпегин) – 06:16 (5x5) 2:0 Коростелёв (Фищенко, Подзиньш) – 08:59 (5x4) 2:1 Калмыков (Соколов) – 17:56 (5x5) 2:2 Соколов (Димитров, Калмыков) – 27:23 (5x5) 2:3 Баланов (Аврамов, Седанцов) – 28:26 (5x5) 3:3 Андриянов – 28:47 (5x5) 4:3 Козлов (Конов, Лапин) – 36:54 (5x5)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
04 марта 2025, вторник. 19:00 МСК
АКМ
Тульская область
Окончен
4 : 0
ХК Тамбов
Тамбов
1:0 Афанасьев (Казаков, Локтев) – 00:36 (5x5) 2:0 Петров (Локтев) – 28:31 (5x5) 3:0 Гизатуллин (Шиндяев) – 29:31 (5x5) 4:0 Лапшин (Шипов) – 48:58 (5x5)
Отметим, что турнирную таблицу ВХЛ-2024/2025 возглавляет новокузнецкий «Металлург», на счету которого 88 очков после 59 матчей. Вторую строчку занимает санкт-петербургское «Динамо» с 87 очками в активе. Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 86 очками.
Главным аутсайдером сезона по-прежнему является команда «Юнисон-Москва», набравшая 40 очков после 59 матчей.
Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».
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