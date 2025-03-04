Результаты матчей ВХЛ на 4 марта 2025 года

Сегодня, 4 марта, прошли семь встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Отметим, что турнирную таблицу ВХЛ-2024/2025 возглавляет новокузнецкий «Металлург», на счету которого 88 очков после 59 матчей. Вторую строчку занимает санкт-петербургское «Динамо» с 87 очками в активе. Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 86 очками.

Главным аутсайдером сезона по-прежнему является команда «Юнисон-Москва», набравшая 40 очков после 59 матчей.

Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».