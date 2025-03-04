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Результаты матчей МХЛ на 4 марта 2025 года

Результаты матчей МХЛ на 4 марта 2025 года
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Сегодня, 4 марта, прошли четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 13:00 МСК
Красноярские Рыси
Красноярск
Окончен
4 : 5
Тюменский Легион
Тюмень
1:0 Лазарев (Снигирёв) – 03:24 (5x5)     2:0 Репин (Морозов) – 22:39 (5x5)     3:0 Лазарев (Шендриков) – 30:12 (5x5)     3:1 Карпов (Яновский, Ларионов) – 37:38 (5x5)     3:2 Кочетков (Редько, Ляпустин) – 38:23 (5x5)     3:3 Мешков (Ларичев) – 48:32 (5x5)     3:4 Редько – 50:32 (4x5)     3:5 Мешков (Карпов, Холиков) – 54:07 (5x5)     4:5 Масандилов (Черкасов, Доронин) – 59:43 (6x5)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 15:00 МСК
Белые Медведи
Челябинск
Окончен
2 : 4
Авто
Екатеринбург
0:1 Головкин (Раздьяконов, Белых) – 09:29 (5x5)     1:1 Щеколдин (Кузнецов, Царёв) – 10:00 (5x5)     2:1 Родионов (Телегин, Щеглов) – 12:37 (5x3)     2:2 Тарасов (Белых, Гамзаков) – 41:45 (5x5)     2:3 Исаев (Пимин, Байков) – 49:07 (5x5)     2:4 Тарасов – 59:26 (en)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 17:00 МСК
Русские Витязи
Московская область
Окончен
3 : 2
МХК Спартак
Москва
1:0 Сулима (Ванин) – 05:11 (5x4)     1:1 Кожушко (Храпов, Золкин) – 12:28 (5x5)     2:1 Жиров (Ильичёв, Ванин) – 25:24 (5x5)     3:1 Ильичёв (Жиров, Игнатов) – 40:09 (4x5)     3:2 Плесовских (Варюшкин) – 47:04 (5x5)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 19:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Академия СКА-Юниор
Московская область
1:0 Граф (Корнилов, Капчук) – 03:35 (5x5)     1:1 Царегородцев (Парай, Суздорф) – 11:38 (5x4)     2:1 Нугманов – 12:18 (5x5)     3:1 Лутфуллин (Недопёкин, Капчук) – 26:32 (5x3)     3:2 Суздорф (Рогачёв, Горохов) – 28:42 (5x5)     4:2 Лутфуллин (Выдренков) – 45:28 (5x4)     5:2 Нугманов – 55:18 (4x5)    

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает «Спартак». Красно-белые набрали 78 очков после 45 матчей. На втором месте находится «СКА-1946», заработав 76 очков. На третьей строчке располагается «Локо», у которого 67 очков.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимает «Ирбис», набрав 74 очка за 46 встреч. На втором месте находятся «Мамонты Югры» (74), на третьем — «Омские Ястребы» (72).

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