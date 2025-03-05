Классон и Никишин сошлись в рукопашной, Ротенберг топал на скамейке. Яркие фото победы СКА

4 марта в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал в армейском дерби СКА. Упорная встреча завершилась со счётом 3:2 в овертайме в пользу гостей.

Лучшие кадры с матча ЦСКА – СКА — в репортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На седьмой минуте счёт открыл нападающий ЦСКА Максим Соркин, которому ассистировали Прохор Полтапов и Никита Седов. Петербургские армейцы ответили двумя голами в большинстве — отличились Марат Хайруллин и Матвей Короткий. Ещё до первого перерыва Прохор Полтапов сравнял счёт в матче. В следующие два периода команды не смогли поразить ворота друг друга, и встреча перешла в овертайм. В дополнительное время победу СКА принёс точный бросок капитана Александра Никишина.