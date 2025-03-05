37-летний защитник «Сан-Хосе» установил новый рекорд НХЛ по заблокированным броскам
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Канадский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Марк-Эдуар Власик в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз», который проходит в эти минуты, установил новый рекорд лиги по заблокированным броскам.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
3-й период
1 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Лильегрен (Эклунд, Уолман) – 21:01 1:1 Петерка (Далин, Куинн) – 25:13 (pp) 1:2 Штурм (Граф, Костин) – 38:22 1:3 Эклунд (Тоффоли, Мухамадуллин) – 42:19
На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 0:0. В первом периоде встречи 37-летний канадец заблокировал бросок форварда «Баффало». Таким образом, в его активе стало 2165 блок-шотов. Защитник «акул», тем самым, обошёл прошлого рекордсмена, соотечественника Марка Джиордано, последним клубом которого был «Торонто Мэйпл Лифс».
В текущем сезоне на счету 37-летнего канадца, с учётом этой игры, 2 (0+2) очка в 12 матчах.
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