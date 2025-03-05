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Филадельфия Флайерз — Калгари Флэймз, результат матча 5 марта 2025, счет 3:6, НХЛ 2024-2025

«Гол+пас» Кузьменко и пас Мичкова не помогли «Филадельфии» уйти от поражения с «Калгари»
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В ночь с 4 на 5 марта мск на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Калгари Флэймз». Гости выиграли встречу со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 6
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Зари (Пахал, Юбердо) – 07:40     0:2 Кадри (Хэнли) – 08:13     0:3 Зари (Ломберг, Руни) – 09:32     1:3 Кейтс (Фёрстер, Бринк) – 09:54     2:3 Кузьменко – 17:11     2:4 Шарангович (Поспишил, Фрост) – 17:29     2:5 Уигар (Фрост, Юбердо) – 36:33 (pp)     3:5 Кутюрье (Мичков, Кузьменко) – 50:43     3:6 Коронато (Кадри, Уигар) – 58:59    

В составе «Филадельфии» заброшенной шайбой отметился российский нападающие Андрей Кузьменко. Кузьменко и Матвей Мичков также отметились результативными передачами в третьей голевой атаке «лётчиков». Голкипер «Флайерз» Иван Федотов вышел на замену вместо шведа Самуэля Эрссона на 10-й минуте матча после трёх быстрых пропущенных хозяевами голов и отразил 25 из 27 бросков в створ (92,59%). Четвёртая шайба «Калгари» на счету белорусского нападающего Егора Шаранговича.

Также в матче отличились Коннор Зари, Назам Кадри, Маккензи Уигар, Мэтт Коронато (все — «Калгари») и Ноа Кейтс («Филадельфия»).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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