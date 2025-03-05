Результативный пас Клима Костина помог «Сан-Хосе» переиграть «Баффало»

В ночь с 4 на 5 марта мск на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Калгари Флэймз». Гости выиграли встречу со счётом 6:2.

В составе «Шаркс» результативной передачей отметился российский нападающий Клим Костин, который на 39-й минуте помог партнёрам по команде забросить вторую шайбу «Сан-Хосе» в матче и выйти вперёд в счёте.

Авторами голов в матче стали Джон-Джейсон Петерка, Тейдж Томпсон (оба — «Баффало»), Тимоти Лильегрен, Нико Штурм, Вильям Эклунд, Маклин Селебрини, Уилл Смит и Тайлер Тоффоли (все — «Сан-Хосе»).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.