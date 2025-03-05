Результативный пас Клима Костина помог «Сан-Хосе» переиграть «Баффало»
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В ночь с 4 на 5 марта мск на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Калгари Флэймз». Гости выиграли встречу со счётом 6:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 6
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Лильегрен (Эклунд, Уолман) – 21:01 1:1 Петерка (Далин, Куинн) – 25:13 (pp) 1:2 Штурм (Граф, Костин) – 38:22 1:3 Эклунд (Тоффоли, Мухамадуллин) – 42:19 2:3 Томпсон (Петерка, Клифтон) – 46:55 2:4 Селебрини (Мухамадуллин, Смит) – 47:58 2:5 Смит (Зеттерлунд) – 52:49 2:6 Тоффоли (Уолман, Лильегрен) – 58:01
В составе «Шаркс» результативной передачей отметился российский нападающий Клим Костин, который на 39-й минуте помог партнёрам по команде забросить вторую шайбу «Сан-Хосе» в матче и выйти вперёд в счёте.
Авторами голов в матче стали Джон-Джейсон Петерка, Тейдж Томпсон (оба — «Баффало»), Тимоти Лильегрен, Нико Штурм, Вильям Эклунд, Маклин Селебрини, Уилл Смит и Тайлер Тоффоли (все — «Сан-Хосе»).
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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