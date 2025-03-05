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Тампа-Бэй Лайтнинг — Коламбус Блю Джекетс, результат матча 5 марта 2025, счёт 6:2, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

Гол и две передачи Кучерова помогли «Тампе» уверенно победить «Коламбус» в НХЛ
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В ночь с 4 на 5 марта на льду «Амали-Арена» в Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу со счётом 6:2 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Чаффи (Лиллеберг, Рэддиш) – 00:30     2:0 Кучеров (Гюнцель) – 01:37     2:1 Веренски – 17:20     3:1 Гюнцель (Хедман, Пойнт) – 21:27     4:1 Хедман (Кучеров, Рэддиш) – 26:36     4:2 Веренски (Фантилли, Джонсон) – 30:49 (sh)     5:2 Хедман (Пойнт, Кучеров) – 49:44 (pp)     6:2 Гюнцель – 57:53    

В составе победителей голами отметились Митчелл Чаффи, Джейк Гюнцель (2+1), Виктор Хедман (2+1), а также российский форвард Никита Кучеров, в активе которого гол и две результативные передачи. Российский вратарь
Андрей Василевский остался в запасе в этой встрече.

У гостей дубль оформил Зак Веренски. Россияне — Иван Проворов, Егор Чинахов, Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко результативными действиями в этом матче не отметились. Егор и Дмитрий завершили встречу с показателями полезности «-2» и «-1». У Ивана и Кирилла — «-3». Голкипер Даниил Тарасов участия в матче не принимал.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Тампа» сыграет дома с «Баффало Сэйбрз» 7 марта. «Коламбус» встретится на выезде с «Флорида Пантерз» также 7 марта.

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