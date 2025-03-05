Гол и две передачи Кучерова помогли «Тампе» уверенно победить «Коламбус» в НХЛ

В ночь с 4 на 5 марта на льду «Амали-Арена» в Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу со счётом 6:2 одержали хозяева.

В составе победителей голами отметились Митчелл Чаффи, Джейк Гюнцель (2+1), Виктор Хедман (2+1), а также российский форвард Никита Кучеров, в активе которого гол и две результативные передачи. Российский вратарь

Андрей Василевский остался в запасе в этой встрече.

У гостей дубль оформил Зак Веренски. Россияне — Иван Проворов, Егор Чинахов, Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко результативными действиями в этом матче не отметились. Егор и Дмитрий завершили встречу с показателями полезности «-2» и «-1». У Ивана и Кирилла — «-3». Голкипер Даниил Тарасов участия в матче не принимал.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Тампа» сыграет дома с «Баффало Сэйбрз» 7 марта. «Коламбус» встретится на выезде с «Флорида Пантерз» также 7 марта.

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