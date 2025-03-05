26 сейвов Сорокина и ассист Цыплакова помогли «Айлендерс» обыграть лидера НХЛ «Виннипег»

В ночь с 4 на 5 марта мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и лидером сводной турнирной таблицы НХЛ «Виннипег Джетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 3:2.

Ворота «Айлендерс» в этой встрече защищал российский голкипер Илья Сорокин, на счету которого 27 из 29 отражённых бросков в створ (93,1%). Нападающий ньюйоркцев Максим Цыплаков на 22-й минуте отметился результативным пасом на вторую шайбу своей команды.

Голы в матче на счету Кайла Палмьери (1:0), Брока Нельсона (2:0), Джоша Моррисси (2:1), Райана Пулока (3:1) и Николая Элерса (3:2).