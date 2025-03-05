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Нью-Йорк Айлендерс — Виннипег Джетс, результат матча 5 марта 2025, счет 3:2, НХЛ 2024-2025

26 сейвов Сорокина и ассист Цыплакова помогли «Айлендерс» обыграть лидера НХЛ «Виннипег»
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В ночь с 4 на 5 марта мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и лидером сводной турнирной таблицы НХЛ «Виннипег Джетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Палмьери (Нельсон, Хорват) – 16:49 (pp)     2:0 Нельсон (Цыплаков, Добсон) – 21:33     2:1 Моррисси (Шайфли, Коннор) – 28:48 (pp)     3:1 Пулок (Ли, Сизикас) – 44:03     3:2 Элерс (Коннор, Моррисси) – 52:51 (pp)    

Ворота «Айлендерс» в этой встрече защищал российский голкипер Илья Сорокин, на счету которого 27 из 29 отражённых бросков в створ (93,1%). Нападающий ньюйоркцев Максим Цыплаков на 22-й минуте отметился результативным пасом на вторую шайбу своей команды.

Голы в матче на счету Кайла Палмьери (1:0), Брока Нельсона (2:0), Джоша Моррисси (2:1), Райана Пулока (3:1) и Николая Элерса (3:2).

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
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