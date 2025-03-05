Лидер НХЛ «Виннипег» проиграл три матча подряд и упустил преимущество над «Вашингтоном»

Лидирующий в Западной конференции НХЛ и сводной турнирной таблице лиги «Виннипег Джетс» потерпел третье поражение подряд.

В ночь с 4 на 5 марта мск канадский клуб уступил на выезде «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 2:3. Ранее «Джетс» проиграли по буллитам на своей площадке «Филадельфии Флайерз» (1:2 Б) и в гостях «Нэшвиллу» (1:2).

Таким образом, «Виннипег» упустил двухочковое преимущество по потерянным очкам над лидером Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз», который является его ближайшим преследователем в сводной таблице НХЛ. «Джетс» набрали 88 очков в 62 матчах, в активе «Вашингтона» 86 очков в 61 матче.

Примечательно, что перед трёхматчевой серией поражений «Виннипег» выиграл 11 встреч регулярного чемпионата НХЛ кряду.

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