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Лидер НХЛ «Виннипег» проиграл три матча подряд и упустил преимущество над «Вашингтоном»

Лидер НХЛ «Виннипег» проиграл три матча подряд и упустил преимущество над «Вашингтоном»
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Лидирующий в Западной конференции НХЛ и сводной турнирной таблице лиги «Виннипег Джетс» потерпел третье поражение подряд.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Палмьери (Нельсон, Хорват) – 16:49 (pp)     2:0 Нельсон (Цыплаков, Добсон) – 21:33     2:1 Моррисси (Шайфли, Коннор) – 28:48 (pp)     3:1 Пулок (Ли, Сизикас) – 44:03     3:2 Элерс (Коннор, Моррисси) – 52:51 (pp)    

В ночь с 4 на 5 марта мск канадский клуб уступил на выезде «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 2:3. Ранее «Джетс» проиграли по буллитам на своей площадке «Филадельфии Флайерз» (1:2 Б) и в гостях «Нэшвиллу» (1:2).

Таким образом, «Виннипег» упустил двухочковое преимущество по потерянным очкам над лидером Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз», который является его ближайшим преследователем в сводной таблице НХЛ. «Джетс» набрали 88 очков в 62 матчах, в активе «Вашингтона» 86 очков в 61 матче.

Примечательно, что перед трёхматчевой серией поражений «Виннипег» выиграл 11 встреч регулярного чемпионата НХЛ кряду.

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