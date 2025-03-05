Никита Кучеров признан второй звездой матча «Тампа» — «Коламбус»
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров был признан второй звездой домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс», который недавно завершился уверенной победой «молний» со счётом 6:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Чаффи (Лиллеберг, Рэддиш) – 00:30 2:0 Кучеров (Гюнцель) – 01:37 2:1 Веренски – 17:20 3:1 Гюнцель (Хедман, Пойнт) – 21:27 4:1 Хедман (Кучеров, Рэддиш) – 26:36 4:2 Веренски (Фантилли, Джонсон) – 30:49 (sh) 5:2 Хедман (Пойнт, Кучеров) – 49:44 (pp) 6:2 Гюнцель – 57:53
Россиянин в этой встрече забил гол и оформил дубль из результативных передач. Первое место у шведского защитника «Тампы» Виктора Хедмана, который набрал 3 (2+1) очка. Третья строчка за американским защитником «Коламбуса» Заком Веренски, который забросил две шайбы.
Всего на счету Никиты 90 (28+62) очков в 58 матчах нынешнего сезона.
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