Никита Кучеров признан второй звездой матча «Тампа» — «Коламбус»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров был признан второй звездой домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс», который недавно завершился уверенной победой «молний» со счётом 6:2.

Россиянин в этой встрече забил гол и оформил дубль из результативных передач. Первое место у шведского защитника «Тампы» Виктора Хедмана, который набрал 3 (2+1) очка. Третья строчка за американским защитником «Коламбуса» Заком Веренски, который забросил две шайбы.

Всего на счету Никиты 90 (28+62) очков в 58 матчах нынешнего сезона.

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