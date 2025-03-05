Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кучеров приблизился к Овечкину в списке снайперов сезона НХЛ среди россиян

Кучеров приблизился к Овечкину в списке снайперов сезона НХЛ среди россиян
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, отметившийся одной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами в матче Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс», укрепил второе место в списке снайперов текущего сезона среди россиян.

Кучеров забросил свою 28-ю шайбу в текущем сезоне регулярки. Лидирует в списке российских снайперов сезона-2024/2025 форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, у которого 31 заброшенная шайба.

На третьей строчке находится нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, забивший 25 голов. Далее располагаются два форварда — Павел Дорофеев («Вегас Голден Найтс») и Кирилл Марченко («Коламбус Блю Джекетс») — у них по 24 шайбы. На один гол меньше у Кирилла Капризова («Миннесота Уайлд»), сезон которого был скомкан из-за травмы.

Материалы по теме
Никита Кучеров признан второй звездой матча «Тампа» — «Коламбус»

Лучшие снайперы российского хоккея:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android