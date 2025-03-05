Кучеров приблизился к Овечкину в списке снайперов сезона НХЛ среди россиян

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, отметившийся одной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами в матче Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс», укрепил второе место в списке снайперов текущего сезона среди россиян.

Кучеров забросил свою 28-ю шайбу в текущем сезоне регулярки. Лидирует в списке российских снайперов сезона-2024/2025 форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, у которого 31 заброшенная шайба.

На третьей строчке находится нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, забивший 25 голов. Далее располагаются два форварда — Павел Дорофеев («Вегас Голден Найтс») и Кирилл Марченко («Коламбус Блю Джекетс») — у них по 24 шайбы. На один гол меньше у Кирилла Капризова («Миннесота Уайлд»), сезон которого был скомкан из-за травмы.

Лучшие снайперы российского хоккея: