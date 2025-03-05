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Даллас Старз — Нью-Джерси Дэвилз, результат матча 5 марта 2025, счет 4:3, НХЛ 2024-2025

Первый гол Любушкина за два года помог «Далласу» победить «Нью-Джерси»
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В ночь с 4 на 5 марта мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Даллас Старз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Джонстон – 01:39     2:0 Любушкин (Робертсон, Хинц) – 26:30     2:1 Майер (Хишир, Хьюз) – 27:09 (pp)     3:1 Хинц (Джонстон, Харли) – 39:46 (pp)     3:2 Хишир (Хьюз, Братт) – 52:18 (pp)     3:3 Песке (Майер, Братт) – 55:52     4:3 Харли (Робертсон, Хинц) – 59:55    

Вторую шайбу «Далласа» на 27-й минуте записал на свой счёт российский защитник Илья Любушкин. Этот гол стал для Ильи первым за без малого два полных года — в предыдущий раз ему удалось отличиться 16 марта 2023 года.

Авторами остальных шайб в матче стали Уайатт Джонстон, Тимо Майер, Роопе Хинц, Нико Хишир, Бретт Песке и Томас Харли, при этом бросок Харли принёс «Старз» победу за пять секунд до конца основного времени.

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