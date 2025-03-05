«Эдмонтон» дома крупно проиграл «Анахайму». У Макдэвида и Драйзайтля — 2+2

В ночь с 4 на 5 марта на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Анахайм Дакс». Уверенную победу со счётом 6:2 одержали гости.

В составе победителей голами отметились Лео Карлссон (1+1), Мэйсон Мактавиш (дубль), Сэм Коланджело (1+1), Райан Строум и Алекс Киллорн. У игроков гостей Джексона ЛаКомбе и Каттера Готье по три результативные передачи в этой игре. Российский защитник Павел Минтюков голевыми действиями не отметился.

У гостей голами отличились звёздные форварды Леон Драйзайтль (1+1) и Конор Макдэвид (1+1).

В следующем матче «Эдмонтон» сыграет дома с «Монреаль Канадиенс» 7 марта. «Анахайм» встретится на выезде с «Ванкувер Кэнакс» 6 марта.

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