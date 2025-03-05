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Эдмонтон Ойлерз — Анахайм Дакс, результат матча 5 марта 2025, счёт 2:6, регулярный чемпионат НХЛ — 2024/2025

«Эдмонтон» дома крупно проиграл «Анахайму». У Макдэвида и Драйзайтля — 2+2
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В ночь с 4 на 5 марта на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Анахайм Дакс». Уверенную победу со счётом 6:2 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 6
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Драйзайтль (Макдэвид, Экхольм) – 10:05 (pp)     1:1 Карлссон – 11:57     1:2 Мактавиш (Готье, ЛаКомбе) – 13:37     1:3 Коланджело (ЛаКомбе, Готье) – 18:26     1:4 Мактавиш (Коланджело, Готье) – 18:38     1:5 Строум (ЛаКомбе, Ватрано) – 33:22     1:6 Киллорн (Зеграс, Карлссон) – 43:56     2:6 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 44:44 (pp)    

В составе победителей голами отметились Лео Карлссон (1+1), Мэйсон Мактавиш (дубль), Сэм Коланджело (1+1), Райан Строум и Алекс Киллорн. У игроков гостей Джексона ЛаКомбе и Каттера Готье по три результативные передачи в этой игре. Российский защитник Павел Минтюков голевыми действиями не отметился.

У гостей голами отличились звёздные форварды Леон Драйзайтль (1+1) и Конор Макдэвид (1+1).

В следующем матче «Эдмонтон» сыграет дома с «Монреаль Канадиенс» 7 марта. «Анахайм» встретится на выезде с «Ванкувер Кэнакс» 6 марта.

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