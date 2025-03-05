Результативный пас Ничушкина на победный гол помог «Колорадо» переиграть «Питтсбург»

В ночь с 4 на 5 марта мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Питтсбург Пингвинз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин на 56-й минуте игры отметился результативной передачей на вторую шайбу своей команды, которая в итоге стала для «Колорадо» победной. Двумя ассистами отметился одноклубник Ничушкина лидер бомбардирской гонки НХЛ Натан Маккиннон, один результативный пас на счету Сидни Кросби из «Питтсбурга».

Авторами заброшенных шайб стали Арттури Лехконен (дубль), Кейси Миттельштадт и Джек Друри у хозяев льда, за «Пингвинз» отличился Рикард Ракелль.