Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Колорадо Эвеланш — Питтсбург Пингвинз, результат матча 5 марта 2025, счет 4:1, НХЛ 2024-2025

Результативный пас Ничушкина на победный гол помог «Колорадо» переиграть «Питтсбург»
Комментарии

В ночь с 4 на 5 марта мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Питтсбург Пингвинз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Лехконен (Маккиннон, Макар) – 26:36     1:1 Ракелль (Раст, Кросби) – 38:04     2:1 Миттельштадт (Ничушкин, Маккиннон) – 55:51 (pp)     3:1 Лехконен – 58:52     4:1 Друри (Келли) – 59:52    

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин на 56-й минуте игры отметился результативной передачей на вторую шайбу своей команды, которая в итоге стала для «Колорадо» победной. Двумя ассистами отметился одноклубник Ничушкина лидер бомбардирской гонки НХЛ Натан Маккиннон, один результативный пас на счету Сидни Кросби из «Питтсбурга».

Авторами заброшенных шайб стали Арттури Лехконен (дубль), Кейси Миттельштадт и Джек Друри у хозяев льда, за «Пингвинз» отличился Рикард Ракелль.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
Материалы по теме
Защитник «Колорадо» Чюлингтон: Ничушкина называют «Паровозиком Чу‑Чу» не просто так
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android