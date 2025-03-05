Кучеров набрал 90 очков в этом сезоне и приблизился к Маккиннону в гонке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (6:2), который завершился недавно. Форвард улучшил свою позицию в гонке бомбардиров регулярки.
После данного матча в активе российского хоккеиста стало 90 очков (25+57) в текущем розыгрыше НХЛ. Таким образом, он стал третьим хоккеистом с 90+ очками в сезоне, а также по-прежнему занимает третье место в рейтинге бомбардиров, немного сократив отставание от лидеров, которые в этот игровой день набрали по 2 очка.
На второй строчке бомбардирского рейтинга идёт немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, у которого 92 очка (45+47). Лидер — канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, набравший 93 очка (23+70).
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