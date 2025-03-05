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Кучеров набрал 90 очков в этом сезоне и приблизился к Маккиннону в гонке бомбардиров НХЛ

Кучеров набрал 90 очков в этом сезоне и приблизился к Маккиннону в гонке бомбардиров НХЛ
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (6:2), который завершился недавно. Форвард улучшил свою позицию в гонке бомбардиров регулярки.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Чаффи (Лиллеберг, Рэддиш) – 00:30     2:0 Кучеров (Гюнцель) – 01:37     2:1 Веренски – 17:20     3:1 Гюнцель (Хедман, Пойнт) – 21:27     4:1 Хедман (Кучеров, Рэддиш) – 26:36     4:2 Веренски (Фантилли, Джонсон) – 30:49 (sh)     5:2 Хедман (Пойнт, Кучеров) – 49:44 (pp)     6:2 Гюнцель – 57:53    

После данного матча в активе российского хоккеиста стало 90 очков (25+57) в текущем розыгрыше НХЛ. Таким образом, он стал третьим хоккеистом с 90+ очками в сезоне, а также по-прежнему занимает третье место в рейтинге бомбардиров, немного сократив отставание от лидеров, которые в этот игровой день набрали по 2 очка.

На второй строчке бомбардирского рейтинга идёт немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, у которого 92 очка (45+47). Лидер — канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, набравший 93 очка (23+70).

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