НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 5 марта
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Сегодня, 5 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели девять встреч, ещё одна проходит в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 6
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Зари (Пахал, Юбердо) – 07:40 0:2 Кадри (Хэнли) – 08:13 0:3 Зари (Ломберг, Руни) – 09:32 1:3 Кейтс (Фёрстер, Бринк) – 09:54 2:3 Кузьменко – 17:11 2:4 Шарангович (Поспишил, Фрост) – 17:29 2:5 Уигар (Фрост, Юбердо) – 36:33 (pp) 3:5 Кутюрье (Мичков, Кузьменко) – 50:43 3:6 Коронато (Кадри, Уигар) – 58:59
НХЛ — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Чаффи (Лиллеберг, Рэддиш) – 00:30 2:0 Кучеров (Гюнцель) – 01:37 2:1 Веренски – 17:20 3:1 Гюнцель (Хедман, Пойнт) – 21:27 4:1 Хедман (Кучеров, Рэддиш) – 26:36 4:2 Веренски (Фантилли, Джонсон) – 30:49 (sh) 5:2 Хедман (Пойнт, Кучеров) – 49:44 (pp) 6:2 Гюнцель – 57:53
НХЛ — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Мартинук (Чатфилд) – 18:59 0:2 Стаал (Мартинук, Гостисбер) – 21:29 1:2 Сёдерблом – 50:05
НХЛ — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 6
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Лильегрен (Эклунд, Уолман) – 21:01 1:1 Петерка (Далин, Куинн) – 25:13 (pp) 1:2 Штурм (Граф, Костин) – 38:22 1:3 Эклунд (Тоффоли, Мухамадуллин) – 42:19 2:3 Томпсон (Петерка, Клифтон) – 46:55 2:4 Селебрини (Мухамадуллин, Смит) – 47:58 2:5 Смит (Зеттерлунд) – 52:49 2:6 Тоффоли (Уолман, Лильегрен) – 58:01
НХЛ — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 6
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Койл (Линдхольм) – 04:25 1:1 Новак – 05:32 1:2 О'Райлли (Евангелиста, Стэмкос) – 11:33 2:2 Истерли (Уозерспун, Пастрняк) – 25:08 2:3 Стэмкос (О'Райлли) – 26:25 3:3 Гики (Заха, Пастрняк) – 45:35 3:4 Маршессо (Маккэррон, Форсберг) – 48:28 3:5 О'Райлли (Стэмкос, Евангелиста) – 49:31 3:6 Янковски (Сиссонс) – 57:52
НХЛ — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Палмьери (Нельсон, Хорват) – 16:49 (pp) 2:0 Нельсон (Цыплаков, Добсон) – 21:33 2:1 Моррисси (Шайфли, Коннор) – 28:48 (pp) 3:1 Пулок (Ли, Сизикас) – 44:03 3:2 Элерс (Коннор, Моррисси) – 52:51 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Джонстон – 01:39 2:0 Любушкин (Робертсон, Хинц) – 26:30 2:1 Майер (Хишир, Хьюз) – 27:09 (pp) 3:1 Хинц (Джонстон, Харли) – 39:46 (pp) 3:2 Хишир (Хьюз, Братт) – 52:18 (pp) 3:3 Песке (Майер, Братт) – 55:52 4:3 Харли (Робертсон, Хинц) – 59:55
НХЛ — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 6
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Драйзайтль (Макдэвид, Экхольм) – 10:05 (pp) 1:1 Карлссон – 11:57 1:2 Мактавиш (Готье, ЛаКомбе) – 13:37 1:3 Коланджело (ЛаКомбе, Готье) – 18:26 1:4 Мактавиш (Коланджело, Готье) – 18:38 1:5 Строум (ЛаКомбе, Ватрано) – 33:22 1:6 Киллорн (Зеграс, Карлссон) – 43:56 2:6 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 44:44 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Лехконен (Маккиннон, Макар) – 26:36 1:1 Ракелль (Раст, Кросби) – 38:04 2:1 Миттельштадт (Ничушкин, Маккиннон) – 55:51 (pp) 3:1 Лехконен – 58:52 4:1 Друри (Келли) – 59:52
Одна игра проходит в данный момент.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
3-й период
3 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Хиностроза (Цуккарелло, Болди) – 12:27 (pp) 1:1 Ларссон (Какко, Шварц) – 16:40 1:2 Сперджен (Хартман, Чисхольм) – 18:23 1:3 Годро (Юханссон, Сперджен) – 21:41 1:4 Цуккарелло (Юханссон, Годро) – 28:22 2:4 Райт (Бьёркстранд, Какко) – 34:10 (pp) 3:4 Монтур (Эберле, Гурд) – 39:48 3:5 Шор (Лауко) – 42:50
Отметим, что первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 86 очков после 61 сыгранной встречи.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 88 очками после 62 сыгранных матчей.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле.
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