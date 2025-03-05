НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 5 марта

Сегодня, 5 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели девять встреч, ещё одна проходит в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.

Одна игра проходит в данный момент.

Отметим, что первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 86 очков после 61 сыгранной встречи.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 88 очками после 62 сыгранных матчей.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле.