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Никита Кучеров повторил рекорд «Тампы» по количеству сезонов с 90+ очками

Никита Кучеров повторил рекорд «Тампы» по количеству сезонов с 90+ очками
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (6:2). После данного матча в активе форварда стало 90 очков (25+57) в текущем розыгрыше НХЛ.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров повторил рекорд «Тампы» по количеству сезонов с 90+ очками. Это пятый сезон нападающего с 90 и более очками. Ранее данного достижения достиг Стивен Стэмкос.

Также это третий сезон подряд, где Кучеров набирает 90 и более баллов, что также является повторением рекорда Стэмкоса за «Тампу».

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