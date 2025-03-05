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Лучшему снайперу «Нью-Джерси» Джеку Хьюзу может потребоваться операция

Лучшему снайперу «Нью-Джерси» Джеку Хьюзу может потребоваться операция
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Нападающему «Нью-Джерси Дэвилз» Джеку Хьюзу может потребоваться операция. Об этом сообщает журналистка Эмили Каплан на своей странице в социальной сети Х.

«Джек Хьюз выбыл на некоторое время, и мне сказали, что он решает, нужна ли ему операция или нет, что определит сроки возвращения», — написала Каплан.

Отмечается, что форвард получил травму в игре с «Вегас Голден Найтс» (0:2). Он покинул лёд, держась за правое плечо.

23-летний американский нападающий в нынешнем сезоне лидирует в клубе по голам (27) и делит первое место по очкам с Йеспером Браттом (по 70).

«Дьяволы» с 72 баллами в активе располагаются на шестом месте в таблице Востока.

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