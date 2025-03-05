«Вашингтон» представил специальную форму, посвящённую фестивалю цветущей сакуры

«Вашингтон Кэпиталз» представил специальную форму, посвящённую фестивалю цветущей сакуры, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Команда представила специальную форму «Цветущая сакура», отдавая дань уважения ежегодному национальному фестивалю цветущей сакуры, который проходит в Вашингтоне.

Фото: «Вашингтон Кэпиталз»

Фото: «Вашингтон Кэпиталз»

Фото: «Вашингтон Кэпиталз»

Форма будет использована перед игрой с «Детройт Ред Уингз» 19 марта. Затем она будет продана с аукциона.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 19 марта 2025, среда. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Детройт Ред Уингз Детройт Кто победит в основное время? П1 X П2

Вместе с майками «Кэпиталз» выпустили ассортимент товаров с изображением цветущей сакуры для фирменного магазина.

«Вашингтон Кэпиталз» занимает первое место в таблице Востока, имея в активе 86 очков после 61 сыгранной встречи.