«Вашингтон» представил специальную форму, посвящённую фестивалю цветущей сакуры

«Вашингтон Кэпиталз» представил специальную форму, посвящённую фестивалю цветущей сакуры, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
Команда представила специальную форму «Цветущая сакура», отдавая дань уважения ежегодному национальному фестивалю цветущей сакуры, который проходит в Вашингтоне.
Фото: «Вашингтон Кэпиталз»
Фото: «Вашингтон Кэпиталз»
Фото: «Вашингтон Кэпиталз»
Форма будет использована перед игрой с «Детройт Ред Уингз» 19 марта. Затем она будет продана с аукциона.
Вместе с майками «Кэпиталз» выпустили ассортимент товаров с изображением цветущей сакуры для фирменного магазина.
«Вашингтон Кэпиталз» занимает первое место в таблице Востока, имея в активе 86 очков после 61 сыгранной встречи.