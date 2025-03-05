Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вашингтон» представил специальную форму, посвящённую фестивалю цветущей сакуры

«Вашингтон» представил специальную форму, посвящённую фестивалю цветущей сакуры
Комментарии

«Вашингтон Кэпиталз» представил специальную форму, посвящённую фестивалю цветущей сакуры, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Команда представила специальную форму «Цветущая сакура», отдавая дань уважения ежегодному национальному фестивалю цветущей сакуры, который проходит в Вашингтоне.

Фото: «Вашингтон Кэпиталз»

Фото: «Вашингтон Кэпиталз»

Фото: «Вашингтон Кэпиталз»

Форма будет использована перед игрой с «Детройт Ред Уингз» 19 марта. Затем она будет продана с аукциона.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Детройт Ред Уингз
Детройт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вместе с майками «Кэпиталз» выпустили ассортимент товаров с изображением цветущей сакуры для фирменного магазина.

«Вашингтон Кэпиталз» занимает первое место в таблице Востока, имея в активе 86 очков после 61 сыгранной встречи.

Материалы по теме
«Наш «Орешник» в НХЛ». Вячеслав Фетисов — об игре Александра Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android