Илья Любушкин с иронией высказался о своём первом за два года голе в НХЛ

Российский защитник «Даллас Старз» Илья Любушкин коротко прокомментировал свой первый за два года гол в Национальной хоккейной лиге.

«Увидимся через несколько лет», — приводит слова Любушкина журналист Сэм Нестлер на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Любушкин забросил вторую шайбу «звёзд» в игре с «Нью-Джерси Дэвилз». В предыдущий раз ему удалось отличиться 16 марта 2023 года.

На льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Даллас Старз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:3.