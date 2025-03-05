Илья Любушкин с иронией высказался о своём первом за два года голе в НХЛ
Поделиться
Российский защитник «Даллас Старз» Илья Любушкин коротко прокомментировал свой первый за два года гол в Национальной хоккейной лиге.
«Увидимся через несколько лет», — приводит слова Любушкина журналист Сэм Нестлер на своей странице в социальной сети Х.
Напомним, Любушкин забросил вторую шайбу «звёзд» в игре с «Нью-Джерси Дэвилз». В предыдущий раз ему удалось отличиться 16 марта 2023 года.
На льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Даллас Старз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Джонстон – 01:39 2:0 Любушкин (Робертсон, Хинц) – 26:30 2:1 Майер (Хишир, Хьюз) – 27:09 (pp) 3:1 Хинц (Джонстон, Харли) – 39:46 (pp) 3:2 Хишир (Хьюз, Братт) – 52:18 (pp) 3:3 Песке (Майер, Братт) – 55:52 4:3 Харли (Робертсон, Хинц) – 59:55
Комментарии
- 5 марта 2025
-
09:22
-
09:10
-
09:00
-
08:56
-
08:45
-
08:30
-
08:14
-
08:05
-
07:46
-
07:36
-
07:34
-
07:16
-
07:02
-
06:44
-
06:38
-
06:12
-
05:47
-
05:39
-
05:38
-
03:51
- 4 марта 2025
-
23:59
-
23:55
-
23:50
-
23:43
-
23:39
-
23:37
-
23:34
-
23:31
-
23:29
-
23:26
-
23:19
-
23:15
-
23:09
-
23:05
-
22:59