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Илья Любушкин с иронией высказался о своём первом за два года голе в НХЛ

Илья Любушкин с иронией высказался о своём первом за два года голе в НХЛ
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Российский защитник «Даллас Старз» Илья Любушкин коротко прокомментировал свой первый за два года гол в Национальной хоккейной лиге.

«Увидимся через несколько лет», — приводит слова Любушкина журналист Сэм Нестлер на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Любушкин забросил вторую шайбу «звёзд» в игре с «Нью-Джерси Дэвилз». В предыдущий раз ему удалось отличиться 16 марта 2023 года.

На льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Даллас Старз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Джонстон – 01:39     2:0 Любушкин (Робертсон, Хинц) – 26:30     2:1 Майер (Хишир, Хьюз) – 27:09 (pp)     3:1 Хинц (Джонстон, Харли) – 39:46 (pp)     3:2 Хишир (Хьюз, Братт) – 52:18 (pp)     3:3 Песке (Майер, Братт) – 55:52     4:3 Харли (Робертсон, Хинц) – 59:55    
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