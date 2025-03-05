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Расписание матчей ВХЛ на 5 марта 2025 года

Расписание матчей ВХЛ на 5 марта 2025 года
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Сегодня, 5 марта, пройдут четыре встречи OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
05 марта 2025, среда. 11:00 МСК
Челмет
Челябинск
1-й период
1 : 0
Магнитка
Магнитогорск
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
05 марта 2025, среда. 15:00 МСК
Сокол
Красноярск
Не начался
Кристалл
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
05 марта 2025, среда. 18:30 МСК
Нефтяник
Альметьевск
Не начался
ХК Юнисон-Москва
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
05 марта 2025, среда. 19:00 МСК
Челны
Набережные Челны
Не начался
Звезда
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что турнирную таблицу ВХЛ-2024/2025 возглавляет новокузнецкий «Металлург», на счету которого 88 очков после 59 матчей. Вторую строчку занимает санкт-петербургское «Динамо» с 87 очками в активе. Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 86 очками.

Главным аутсайдером сезона по-прежнему является команда «Юнисон-Москва», набравшая 40 очков после 59 матчей.

Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».

Календарь ВХЛ
Турнирная таблица ВХЛ
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