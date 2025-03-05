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Расписание матчей МХЛ на 5 марта 2025 года

Расписание матчей МХЛ на 5 марта 2025 года
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Сегодня, 5 марта, пройдут три матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 12:00 МСК
Тайфун
Приморский край
Не начался
МХК Атлант
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 15:00 МСК
Белые Медведи
Челябинск
Не начался
Авто
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Красная Армия
Москва
Не начался
Динамо-Шинник
Бобруйск
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает «Спартак». Красно-белые набрали 78 очков после 45 матчей. На втором месте находится «СКА-1946», заработав 76 очков. На третьей строчке располагается «Локо», у которого 67 очков.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимает «Ирбис», набрав 74 очка за 46 встреч. На втором месте находятся «Мамонты Югры» (74), на третьем — «Омские Ястребы» (72).

Календарь МХЛ
Турнирная таблица МХЛ
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