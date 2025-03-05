«Монреаль» продлил контракт с форвардом Джейком Эвансом на общую сумму $ 11,4 млн

«Монреаль Канадиенс» согласовал условия нового четырёхлетнего контракта с нападающим Джейком Эвансом, сообщает пресс-служба канадского клуба. Отмечается, что кэпхит хоккеиста составит $ 2,85 млн.

В этом сезоне 28-летний Эванс провёл за «Канадиенс» 61 игру, забив 12 голов и отдав 16 результативных передач. С момента своего дебюта в Национальной хоккейной лиге в сезоне-2019/2020 Эванс провёл 329 матчей и набрал 120 (39+81) очков.

Эванс на драфте НХЛ 2014 года был выбран в седьмом раунде под общим 207-м номером.

«Монреаль Канадиенс» с 65 очками в активе находится на 11-м месте в таблице Восточной конференции.