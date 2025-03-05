В НХЛ ответили на вопрос, возможен ли матч с участием игроков лиги и команды России

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос, возможна ли игра с участием хоккеистов лиги и команды России.

— Насколько реально в нынешних условиях провести товарищеский матч между сборными России и США, в том числе с участием игроков НХЛ?

— Я не ожидаю ни одной игры с участием действующих игроков НХЛ, — приводит слова Дэйли «РИА Новости Спорт».

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. МОК примет решение по допуску сборной России по хоккею на ОИ-2026 после выборов президента с 19 по 21 марта.