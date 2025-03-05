Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В НХЛ ответили на вопрос, возможен ли матч с участием игроков лиги и команды России

В НХЛ ответили на вопрос, возможен ли матч с участием игроков лиги и команды России
Комментарии

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос, возможна ли игра с участием хоккеистов лиги и команды России.

— Насколько реально в нынешних условиях провести товарищеский матч между сборными России и США, в том числе с участием игроков НХЛ?
— Я не ожидаю ни одной игры с участием действующих игроков НХЛ, — приводит слова Дэйли «РИА Новости Спорт».

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. МОК примет решение по допуску сборной России по хоккею на ОИ-2026 после выборов президента с 19 по 21 марта.

Материалы по теме
Фетисов предложил провести товарищеский матч между командами России и США
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android