Владимир Плющев назвал решающий фактор в победе СКА над ЦСКА

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев подвёл итоги встречи ЦСКА и СКА (2:3 ОТ) и назвал решающий фактор в победе клуба с берегов Невы.

— Крепкий матч. Обе команды сыграли в давление, при этом большое внимание уделили и обороне. Хорошие скорости, чувствовался нерв. Сейчас в КХЛ много в общем-то проходных матчей, борьба за места в плей-офф по большому счёту завершилась ещё осенью. Но к армейской игре — минимум замечаний. Достойный хоккей!

— Решающий фактор?

— Большинство. У СКА оно сработало, у ЦСКА — нет. Хотя в концовке основного времени и в овертайме именно армейцы Москвы имели лишнего игрока — и надо было решать.

Откровенно говоря, для меня нулевая реализация лишнего в исполнении ЦСКА не сюрприз. Весь сезон идёт тусовка бригад большинства. Хотя по большому счёту с их составом надо определяться ещё в предсезонке. Или, если учесть, что у ЦСКА летом было много новичков, то осенью.

— В чём здесь проблема?

— Большинство и меньшинство — это во многом работа на тренировках, у штабов должно включаться чутьишко. На большинстве нужны прежде всего игровики, а не бегунки, — приводит слова Плющева Russia-Hockey.