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Рыбин: в СКА нет ни одного легионера, на ключевых ролях — 19-летние ребята

Рыбин: в СКА нет ни одного легионера, на ключевых ролях — 19-летние ребята
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Экс-нападающий СКА Максим Рыбин прокомментировал итоги армейского дерби ЦСКА — СКА (2:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Соркин (Полтапов, Седов) – 06:41 (5x5)     1:1 Хайруллин (Сапего, Алистров) – 08:51 (5x4)     1:2 Короткий (Демидов, Никишин) – 13:52 (5x4)     2:2 Полтапов (Соркин) – 15:04 (5x5)     2:3 Никишин (Григоренко, Хайруллин) – 62:15 (3x3)    

«Вчера был матч уровня плей-офф. Отличная игра в исполнении обеих команд. Порадовали в особенности питерские армейцы, которые, судя по последним играм, набирают уверенность. Они достойно выглядели и в прошлом матче, в Минске, и сейчас в Москве. После травм вернулись в строй многие игроки, и сейчас уже команда играет в обороне гораздо увереннее. На высоком уровне провёл встречу вратарь Егор Заврагин.

Вообще, я бы отметил большое количество 19-летних ребят в составе, причём они играют в команде важную роль — тренеры доверяют им играть в численном неравенстве, а также в самые трудные и напряжённые моменты игры. Вчера важный гол забил Матвей Короткий после передачи Ивана Демидова. Всё это молодые ребята — будущее российского хоккея. Порой даже СКА жертвует своими результатами ради того, чтобы перспективные ребята набирались опыта. В будущем это будут ключевые фигуры в сборной России. В каком-то ещё клубе КХЛ играет такое количество 19-летних? И ещё я бы отметил тот факт, что в СКА нет ни одного легионера, в отличие от других команд, перед которыми стоит задача выиграть Кубок Гагарина, — сказал Рыбин «Чемпионату».

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