«Выглядит очень шикарно». Нападающий «Автомобилиста» — о новой арене клуба

Нападающий «Автомобилиста» Алексей Бывальцев высказался о новой «УГМК-Арене», на которую переехал клуб. Первый матч на новом стадионе состоится 10 марта с ЦСКА.

— Уже видели новую домашнюю арену в Екатеринбурге?

— Недели две назад катались туда, потренировались на запасном льду. Но подробно не рассматривали её. Зашли, мельком глянули, не более того. Сейчас вернёмся в Екатеринбург с выездной серии и уже там будем постоянно кататься на тренировках и играть.

Досконально арену ещё не видел — в этом плане первые впечатления у меня впереди. Основной лёд не смотрел. Очень не терпится потренироваться на нём и начать играть. Про внешнюю часть арены могу сказать, что выглядит очень шикарно. Хочется поскорее прочувствовать атмосферу внутри чаши во время матча КХЛ, когда будут полные трибуны, — приводят слова Бывальцева «Известия».

Сегодня, 5 марта, в Казани пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» примет на своём льду «Автомобилист» из Екатеринбурга. Встреча на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 19:30 мск.