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«Выглядит очень шикарно». Нападающий «Автомобилиста» — о новой арене клуба

«Выглядит очень шикарно». Нападающий «Автомобилиста» — о новой арене клуба
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Нападающий «Автомобилиста» Алексей Бывальцев высказался о новой «УГМК-Арене», на которую переехал клуб. Первый матч на новом стадионе состоится 10 марта с ЦСКА.

— Уже видели новую домашнюю арену в Екатеринбурге?
— Недели две назад катались туда, потренировались на запасном льду. Но подробно не рассматривали её. Зашли, мельком глянули, не более того. Сейчас вернёмся в Екатеринбург с выездной серии и уже там будем постоянно кататься на тренировках и играть.

Досконально арену ещё не видел — в этом плане первые впечатления у меня впереди. Основной лёд не смотрел. Очень не терпится потренироваться на нём и начать играть. Про внешнюю часть арены могу сказать, что выглядит очень шикарно. Хочется поскорее прочувствовать атмосферу внутри чаши во время матча КХЛ, когда будут полные трибуны, — приводят слова Бывальцева «Известия».

Сегодня, 5 марта, в Казани пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» примет на своём льду «Автомобилист» из Екатеринбурга. Встреча на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 19:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Ак Барс» — «Автомобилист» 5 марта можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
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