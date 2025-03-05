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В Канаде создали петицию с требованием переименовать улицу Гретцки в Эдмонтоне

В Канаде создали петицию с требованием переименовать улицу Гретцки в Эдмонтоне
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В Канаде создали онлайн-петицию с требованием переименовать улицу легендарного экс-форварда Уэйна Гретцки в Эдмонтоне. Об этом сообщает портал Pravda.

В петиции сказано, что канадцы чувствуют себя преданными из-за его поддержки президента США Дональда Трампа. Напомним, Гретцки присутствовал на инаугурации Трампа в качестве президента США в январе и сфотографировался в кепке с надписью «Сделаем Америку снова великой» — давним лозунгом Трампа.

Отмечается, что петицию подписали уже более 11 тыс. человек.

Напомним, Гретцки представлял Канаду на церемонии перед финальной игрой Турнира четырёх наций с США. Он был встречен освистываниями, а также критикой за его общение с Трампом.

Ранее президент США Дональд Трамп в одном из своих публичных заявлений предложил сделать Канаду 51-м штатом страны. Трамп предлагал Уэйну Гретцки выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Канады.

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